Praey for the Gods ha finalmente una finestra di lancio sulle orme di Shadow of the Colossus su PS4 e PS5

Vi ricordate di Praey for the Gods? Si tratta di un interessante survival game indipendente, ispirato al ben noto Shadow of the Colossus e sviluppato dal piccolo team di No Matter Studios.Nella giornata di oggi, il director Brian Parnell ha annunciato, dopo quasi un anno dal lancio su PC, che il titolo sarà disponibile su PS4 e PS5 durante il primo trimestre del 2021.No Matter Studios è uno studio composto da tre sviluppatori e Praey for the Gods è il risultato di progetto creato tramite crowdfunding nel lontano 2016. In questo lasso di tempo, oltre ad aver creato e pubblicato la versione PC, il team ha lavorato anche sulla conversione per PS4, raggiungendo un livello di ottimizzazione tale da aver raggiunto 30fps granitici sulla console Sony.

