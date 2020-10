“Luce del firmamento”, il libro di Lidia Gambuti ed Ermes Gudi (Di sabato 31 ottobre 2020) È in libreria il libro “Luce del firmamento” (Pagine cadute) degli autori Lidia Gambuti ed Ermes Gudi. I due autori hanno dato vita ad un progetto, dal titolo “Pagine cadute”, che prevede la pubblicazione di una serie di libri, che seguono tutti lo stesso tema. Il nome, “Pagine cadute”, sintetizza il principio da cui provengono le centinaia di pagine scritte da Lidia, che racconta una storia inedita, particolare, che va un po’ oltre le linee logiche della cosiddetta “storia classica” dell’umanità, dell’Universo e di colui che per molti versi ha tracciato una linea temporale sul cammino umano determinando, con la sua venuta, l’Anno Zero… un nuovo Principio, una nuova Genesi, una nuova Alfa: ... Leggi su 361magazine (Di sabato 31 ottobre 2020) È in libreria il“Luce del firmamento” (Pagine cadute) degli autoried. I due autori hanno dato vita ad un progetto, dal titolo “Pagine cadute”, che prevede la pubblicazione di una serie di libri, che seguono tutti lo stesso tema. Il nome, “Pagine cadute”, sintetizza il principio da cui provengono le centinaia di pagine scritte da, che racconta una storia inedita, particolare, che va un po’ oltre le linee logiche della cosiddetta “storia classica” dell’umanità, dell’Universo e di colui che per molti versi ha tracciato una linea temporale sul cammino umano determinando, con la sua venuta, l’Anno Zero… un nuovo Principio, una nuova Genesi, una nuova Alfa: ...

