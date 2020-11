Ligue 1, Psg trascinato da Mbappé. Nantes battuto 3-0 (Di domenica 1 novembre 2020) Nantes (FRANCIA) - Il Psg , nonostante le numerose assenze, riesce a imporsi per 3-0 sul campo del Nantes . I parigini, dunque, mantengono la prima posizione momentaneamente a +3 dal Lilla. Tuchel ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 1 novembre 2020)(FRANCIA) - Il Psg , nonostante le numerose assenze, riesce a imporsi per 3-0 sul campo del. I parigini, dunque, mantengono la prima posizione momentaneamente a +3 dal Lilla. Tuchel ...

