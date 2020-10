Kate Middleton più influente di Meghan Markle che precipita nei consensi (Di sabato 31 ottobre 2020) Kate Middleton batte Meghan Markle e dimostra di essere più influente. I consensi nei confronti della moglie di Harry sono calati vertiginosamente. Dopo la Megxit e la fuga negli Stati Uniti, lontano dai tabloid, la situazione per l’ex star di Suits non sembra migliorata. Al contrario, l’ombra della cognata, con cui si è scontrata da subito dopo l’arrivo a Corte, continua a perseguitarla. Negli ultimi mesi d’altronde Kate si è dimostrata all’altezza delle aspettative della Regina e dei sudditi inglesi, dimostrando fermezza e umanità di fronte all’emergenza sanitaria. La duchessa di Cambridge è apparsa diverse volte in video durante il lockdown e terminato quel periodo ha ripreso i suoi impegni, fra ... Leggi su dilei (Di sabato 31 ottobre 2020)battee dimostra di essere più. Inei confronti della moglie di Harry sono calati vertiginosamente. Dopo la Megxit e la fuga negli Stati Uniti, lontano dai tabloid, la situazione per l’ex star di Suits non sembra migliorata. Al contrario, l’ombra della cognata, con cui si è scontrata da subito dopo l’arrivo a Corte, continua a perseguitarla. Negli ultimi mesi d’altrondesi è dimostrata all’altezza delle aspettative della Regina e dei sudditi inglesi, dimostrando fermezza e umanità di fronte all’emergenza sanitaria. La duchessa di Cambridge è apparsa diverse volte in video durante il lockdown e terminato quel periodo ha ripreso i suoi impegni, fra ...

