Giulio Berruti a Verissimo: "Maria Elena Boschi è speciale" (Di sabato 31 ottobre 2020) Giulio Berruti ospite, oggi, sabato 31 ottobre di Verissimo (dalle 16 su Canale 5) parla per la prima volta della sua storia d'amore con la parlamentare Maria Elena Boschi: "Sono felice. Maria Elena è una persona a cui voglio molto bene. E' speciale. Quando la vedo sorrido e penso che sia abbastanza". Su come si siano incontrati e quando sia sbocciato l'amore: "Ci siamo incontrati la prima volta nel 2014 all'uscita di un cinema. Poi ci siamo rivisti dopo tre anni a un evento. Poi sono passati ancora alcuni anni prima che ci incontrassimo nuovamente. Finito il lockdown, e dopo che io avevo terminato una storia d'amore, ci siamo risentiti e rivisti e piano piano è nato questo rapporto molto ...

