Dichiarazioni pre Napoli-Sassuolo: le parole di De Zerbi (Di sabato 31 ottobre 2020) Come di consueto, il tecnico del Sassuolo, De Zerbi, ha rilasciato Dichiarazioni pre Napoli-Sassuolo. Notizie delle ultime ore, vedono l’esclusione dalla partita di Caputo, Djuricic e Berardi. Il Sassuolo perde quindi 3/4 del suo peso offensivo. Un duro colpo per la squadra di De Zerbi che arriva a questa sfida da seconda in classifica. Dichiarazioni pre Napoli-Sassuolo: cosa farà De Zerbi? Queste le Dichiarazioni del tecnico neroverde in merito alle tante assenze: “Abbiamo tanti assenti, pesanti. Out Toljan e Magnanelli ma anche Haraslin, Djuricic, Caputo e Berardi. Non voglio che prendiamo scuse e alibi, non voglio che togliamo niente alla voglia di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 31 ottobre 2020) Come di consueto, il tecnico del, De, ha rilasciatopre. Notizie delle ultime ore, vedono l’esclusione dalla partita di Caputo, Djuricic e Berardi. Ilperde quindi 3/4 del suo peso offensivo. Un duro colpo per la squadra di Deche arriva a questa sfida da seconda in classifica.pre: cosa farà De? Queste ledel tecnico neroverde in merito alle tante assenze: “Abbiamo tanti assenti, pesanti. Out Toljan e Magnanelli ma anche Haraslin, Djuricic, Caputo e Berardi. Non voglio che prendiamo scuse e alibi, non voglio che togliamo niente alla voglia di ...

CarpiUY : RT @carpifc1909: ???? Serie C, Girone B, 8^ giornata: Fermana vs Carpi F.C. 1909 ??Prima convocazione per Thiago Ceijas e Daniele Mancini ?L'… - carpifc1909 : ???? Serie C, Girone B, 8^ giornata: Fermana vs Carpi F.C. 1909 ??Prima convocazione per Thiago Ceijas e Daniele Manc… - Diffidato_ : RT @MilanWorldForum: Tutta la conferenza di Pioli. Le dichiarazioni-) - MilanWorldForum : Tutta la conferenza di Pioli. Le dichiarazioni-) - sowmyasofia : Eusebio Di Francesco, dichiarazioni pre Bologna -

Ultime Notizie dalla rete : Dichiarazioni pre Udinese-Milan, dichiarazioni pre partita Pioli: “Domani sarà pieno di insidie contro un avversario tosto”. StadioSport.it Dichiarazioni pre Napoli-Sassuolo: le parole di De Zerbi

Clicca qui per leggere le dichiarazioni pre Napoli-Sassuolo, rilasciate dall'allenatore neroverde Roberto De Zerbi che dovrà fare a meno di uomini chiave.

Faggiano, ansia pre derby: «Al Genoa per vivere la sfida contro la Sampdoria»

Alla vigilia del suo primo derby della Lanterna, il ds rossoblù Daniele Faggiano ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttosport. LEGGI ANCHE – Sampdoria Genoa, la conferenza di Maran DERBY – «Non ...

Clicca qui per leggere le dichiarazioni pre Napoli-Sassuolo, rilasciate dall'allenatore neroverde Roberto De Zerbi che dovrà fare a meno di uomini chiave.Alla vigilia del suo primo derby della Lanterna, il ds rossoblù Daniele Faggiano ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttosport. LEGGI ANCHE – Sampdoria Genoa, la conferenza di Maran DERBY – «Non ...