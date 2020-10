Demon’s Souls: Le migliorie, modifiche e novità della versione PS5 (Di sabato 31 ottobre 2020) L’uscita di Demon’s Souls Remake si avvicina, ma quali sono le migliorie e modifiche apportate alla versione PS5 del gioco? Scopriamole insieme. Demon’s Souls: Ecco cosa cambia su PS5 rispetto a PS3 Nel caso non lo sappiate, come da titolo, il gioco fu lanciato inizialmente su PS3 al lancio della console, a seguire cosa troverete su PS5: Previste 2 modalità grafiche: 4K/30 Fps e 4K dinamici/60 FpsRidotto il numero di erbe curativePresente la Photo Mode, la quale verrà disattivata automaticamente qualora il mondo di gioco venga invaso da un altro giocatoreRimossa la sesta Arcipietra, di conseguenza non ci sono nuovi territoriNon sono presenti dei livelli di difficoltàIl multiplayer prevede fino a 6 giocatoriLa tendenza del mondo è ... Leggi su gamerbrain (Di sabato 31 ottobre 2020) L’uscita di Demon’sRemake si avvicina, ma quali sono leapportate allaPS5 del gioco? Scopriamole insieme. Demon’s: Ecco cosa cambia su PS5 rispetto a PS3 Nel caso non lo sappiate, come da titolo, il gioco fu lanciato inizialmente su PS3 al lancioconsole, a seguire cosa troverete su PS5: Previste 2 modalità grafiche: 4K/30 Fps e 4K dinamici/60 FpsRidotto il numero di erbe curativePresente la Photo Mode, la quale verrà disattivata automaticamente qualora il mondo di gioco venga invaso da un altro giocatoreRimossa la sesta Arcipietra, di conseguenza non ci sono nuovi territoriNon sono presenti dei livelli di difficoltàIl multiplayer prevede fino a 6 giocatoriLa tendenza del mondo è ...

