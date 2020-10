Crotone-Atalanta 1-2, doppio Muriel e Gasperini ricomincia a correre (Di sabato 31 ottobre 2020) Crotone e Atalanta aprono la sesta giornata di A, Se la squadra di Gasperini è riuscita parzialmente a cancellare la sconfitta con la Sampdoria con la buona prova in Champions... Leggi su ilmattino (Di sabato 31 ottobre 2020)aprono la sesta giornata di A, Se la squadra diè riuscita parzialmente a cancellare la sconfitta con la Sampdoria con la buona prova in Champions...

Atalanta_BC : Iniziamo così a Crotone! ?? Our #StartingXI presented by @Plus500! ?? ? #CrotoneAtalanta #SerieATIM #GoAtalantaGo ???? - Atalanta_BC : ???? Stadio Ezio Scida | Crotone #CrotoneAtalanta #SerieATIM #GoAtalantaGo ???? - zazoomblog : PAGELLE CROTONE ATALANTA Top e Flop della partita - #PAGELLE #CROTONE #ATALANTA #della - MarcoaldiMM : @Dami92Damiano C è pomeriggio..... il film horror L Atalanta passa a Crotone... pensate quanto è debole e male ass… - sportli26181512 : Muriel show a Crotone: l'Atalanta torna alla vittoria: Muriel show a Crotone: l'Atalanta torna alla vittoria Nel pr… -