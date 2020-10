Covid, lockdown locali di 2-3 settimane in zone a rischio. Lunedì dpcm, domani vertice con le Regioni (Di sabato 31 ottobre 2020) Quali decisioni imminenti ci attendono? Una stretta a livello locale nelle zone del territorio nazionale dove l'indice Rt è più alto. Questa l'ipotesi a cui sta lavorando il... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 31 ottobre 2020) Quali decisioni imminenti ci attendono? Una stretta a livello locale nelledel territorio nazionale dove l'indice Rt è più alto. Questa l'ipotesi a cui sta lavorando il...

Ultime Notizie dalla rete : Covid lockdown Coronavirus ultime notizie. L'Austria torna in lockdown. Di Maio: nuovo Dpcm più restrittivo Il Sole 24 ORE In arrivo nuovo DPCM. Lockdown locali, no a spostamento tra regioni e didattica solo a distanza

Lungo vertice del governo a Palazzo Chigi, con Giuseppe Conte e i capidelegazione della maggioranza. Osservati speciali i dati forniti dagli scienziati sulle aree considerate più a rischio in base all ...

Coronavirus, Lamorgese “Lockdown deve essere extrema ratio”

ROMA (ITALPRESS) – “Le proteste in piazza non sono il motivo per il quale non si procede a un lockdown. Attendiamo, perchè vogliamo vedere gli esiti delle misure prese con l’ultimo Dpcm. Chiudere ...

