Coronavirus, verso Dpcm lunedì con alt a spostamenti tra regioni e stretta sui negozi. Possibili lockdown a Milano e Napoli (Di sabato 31 ottobre 2020) Domenica mattina i ministri Boccia e Speranza incontreranno le regioni. Nel pomeriggio è previsto un nuovo vertice tra il premier Conte ed i capi delegazione e, sempre nel pomeriggio, il capo del governo vedrà i capigruppo di maggioranza. Lunedì 2 novembre alle 12 il premier terrà alla Camera comunicazioni sulla emergenza Covid Leggi su ilsole24ore (Di sabato 31 ottobre 2020) Domenica mattina i ministri Boccia e Speranza incontreranno le. Nel pomeriggio è previsto un nuovo vertice tra il premier Conte ed i capi delegazione e, sempre nel pomeriggio, il capo del governo vedrà i capigruppo di maggioranza. Lunedì 2 novembre alle 12 il premier terrà alla Camera comunicazioni sulla emergenza Covid

Il premier UK Boris Johson annuncia il secondo lockdown nazionale, in vigore per un mese a partire dal 5 novembre ...

Prima le persone, ecco la priorità. È l'unica strada per «sortirne insieme»

La penso come papa Francesco, cara mamma Monica: una società che non investe seriamente sui suoi giovani e non fa di tutto per custodire i suoi anziani è una società che rinuncia a essere «giusta, sol ...

