Camici bianchi divisi sui tamponi in studio | il medico di base | «Non li faccio neanche per mille euro | rischio la vita» Ma c’è chi dice sì – Le interviste

Leggi su open.online

(Di sabato 31 ottobre 2020) C’è caos, preoccupazione e spaccatura tra i medici die i pediatri italiani. Nei prossimi due mesi, infatti, dovranno effettuarerapidi antigenici per il Coronavirus nei loro studi professionali, stando all’ultimo accordo firmato con il ministero della Salute. A loroe pericolo. «Abbiamo detto di sì per un senso di responsabilità ma non vogliamo diventare il capro espiatorio di nessuno», sspiega Rinaldo Missaglia, segretario nazionale del sindacato medici pediatri di famiglia (Simpef), che però non nasconde preoccupazione. Gli fa eco Paolo Biasci, presidente della Federazione italiana dei medici pediatri (Fimp): «Abbiamo accolto le richieste del nostro Paese». Ma le perplessità sono tantissime. «Cosa facciamo con un tampone al ...