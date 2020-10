Bledisloe Cup, gli All Blacks travolgono l'Australia (Di sabato 31 ottobre 2020) SYDNEY - Gli All Blacks della Nuova Zelanda hanno travolto per 43-5 l'Australia a Sydney nella prima giornata del Rugby Championship, il torneo (equivalente australe del 6 Nazioni) quest'anno ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 31 ottobre 2020) SYDNEY - Gli Alldella Nuova Zelanda hanno travolto per 43-5 l'a Sydney nella prima giornata del Rugby Championship, il torneo (equivalente australe del 6 Nazioni) quest'anno ...

raffaele71 : RT @Rugbymeet: Onda Nera sull'Australia Stadium di Sydney. Gli All Blacks vincono con bonus, e conquistano la Bledisloe Cup numero 49 della… - Rugbymeet : Onda Nera sull'Australia Stadium di Sydney. Gli All Blacks vincono con bonus, e conquistano la Bledisloe Cup numero… - esseasterisco : 43-5, con gli All Blacks va così, anche quando sei l'Australia. - onrugby_it : #Bledisloe3: la preview di un Australia-All Blacks uguale ma diversa dalle altre - onrugby_it : Il XV della Nuova Zelanda per vincere e tenersi la Bledisloe Cup -

SYDNEY - Gli All Blacks della Nuova Zelanda hanno travolto per 43-5 l'Australia a Sydney nella prima giornata del Rugby Championship, il torneo (equivalente australe del 6 Nazioni) quest'anno rimanegg ...

