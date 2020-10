Ultime Notizie Serie A: Ronaldo e Donnarumma guariti. Si fermano Insigne e Gosens (Di sabato 31 ottobre 2020) Ecco le Ultime Notizie della Serie A aggiornate sulle Ultime vicende più importanti, a cura della Redazione di Calcionews24 Tutte le Ultime Notizie più importanti della Serie A del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24. Milan, Donnarumma, Gabbia e Hauge guariti dal Coronavirus – «AC Milan comunica che Matteo Gabbia è risultato negativo al Covid-19 e domani si sottoporrà a screening medico prima di ricominciare l’attività sportiva. Il Club rossonero comunica altresì che Gianluigi Donnarumma e Jens Petter Hauge, che sono sempre stati asintomatici, sono stati testati con ulteriori tamponi che hanno dato esito di ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 31 ottobre 2020) Ecco ledellaA aggiornate sullevicende più importanti, a cura della Redazione di Calcionews24 Tutte lepiù importanti dellaA del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24. Milan,, Gabbia e Haugedal Coronavirus – «AC Milan comunica che Matteo Gabbia è risultato negativo al Covid-19 e domani si sottoporrà a screening medico prima di ricominciare l’attività sportiva. Il Club rossonero comunica altresì che Gianluigie Jens Petter Hauge, che sono sempre stati asintomatici, sono stati testati con ulteriori tamponi che hanno dato esito di ...

fanpage : Merkel: “Avremmo dovuto chiudere prima ma le persone vogliono vedere i letti pieni” - RobertoBurioni : Le ultime notizie - fatti concreti, non previsioni - appena arrivate da Moderna riguardo allo sviluppo del vaccino… - fanpage : Il Belgio è in #lockdown - teresacapitanio : RT @fanpage: Il professor Galli ha deciso di prendersi una pausa - Fantacalcio : Ottime notizie per chi ha #Donnarumma al #Fantacalcio! LE ULTIME ? -