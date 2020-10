Scuole chiuse | una vergogna infinita Ma se il governo non interviene rischia di esserne complice

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Proprio poche ore fa il governatore campano Vincenzo De Luca ha deciso di chiudere, oltre alla scuola primaria, medie e superiori, anche materne e nidi. Con questa scelta a mio avviso violenta, inspiegata ai suoi cittadini e alle famiglie campane, si rimandano a casa decine di migliaia di bambini di pochi mesi e pochi anni. Bambini che, vista la loro piccola età, hanno bisogno di cure infinite e di genitori che si dedichino loro a tempo pieno, anzi giorno e notte. Bambini che nei nidi e nelle materne imparano cose come la lingua, la prima socialità: cose assolutamente fondamentali. Ma tant’è. Dei bambini, e delle famiglie, in questo momento sembra non importare niente a nessuno. Altrimenti non si spiegherebbe come mai un altro governatore, sempre di “sinistra”, Michele Emiliano, abbia potuto anche lui chiudere con scelta altrettanto allucinante ...