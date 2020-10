Salvini dalla conquista del Monte Bianco a “Siamo tutti francesi” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Salvini è fatto così,qualche giorno fa soffiava sul fuoco della bufala del Monte Bianco “rubato” dalla Francia: “Mentre Di Maio dorme, la Lega va ai piedi del Monte Bianco per ribadire ai francesi che non possono fare quello che vogliono! #giùlemanidalMonteBianco #Italia”. La storia del Monte Bianco, come spiega bene Butac, è la solita fake news: “è vero che negli anni i Comuni confinanti hanno di volta in volta cercato di dire la loro su dove stesse esattamente il confine tra le vette. Ma non c’è nessuna “invasione”, bensì una disputa, completamente amichevole, basata perlopiù su ragioni logistiche (chi deve ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 30 ottobre 2020)è fatto così,qualche giorno fa soffiava sul fuoco della bufala del“rubato”Francia: “Mentre Di Maio dorme, la Lega va ai piedi delper ribadire ai francesi che non possono fare quello che vogliono! #giùlemanidal#Italia”. La storia del, come spiega bene Butac, è la solita fake news: “è vero che negli anni i Comuni confinanti hanno di volta in volta cercato di dire la loro su dove stesse esattamente il confine tra le vette. Ma non c’è nessuna “invasione”, bensì una disputa, completamente amichevole, basata perlopiù su ragioni logistiche (chi deve ...

