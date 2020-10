Milan, Icardi più di un sogno: bomba dalla Spagna (Di venerdì 30 ottobre 2020) bomba dalla Spagna, il Milan potrebbe convincere Mauro Icardi a tornare in Italia: Wanda Nara approva. Seconda vita in Serie A? Mauro Icardi avrebbe raggiunto un accordo verbale con il Milan e Maldini. Questo è quanto riporta il sito spagnolo Todofichajes.net. Una notizia che potrebbe avere del clamoroso, vista la precedente vita in Serie A dell’argentino con la maglia dell’Inter. Il divorzio con i nerazzurri non è stato amichevole e Wanda Nara appoggerebbe il trasferimento del marito verso l’altra sponda di Milano. La procuratrice ha mostrato tutto il suo gradimento per i rossoneri, come evidenziato nelle storie caricate su Instagram nei giorni scorsi. Le cifre non sono del tutto economiche, Icardi ... Leggi su zon (Di venerdì 30 ottobre 2020), ilpotrebbe convincere Mauroa tornare in Italia: Wanda Nara approva. Seconda vita in Serie A? Mauroavrebbe raggiunto un accordo verbale con ile Maldini. Questo è quanto riporta il sito spagnolo Todofichajes.net. Una notizia che potrebbe avere del clamoroso, vista la precedente vita in Serie A dell’argentino con la maglia dell’Inter. Il divorzio con i nerazzurri non è stato amichevole e Wanda Nara appoggerebbe il trasferimento del marito verso l’altra sponda dio. La procuratrice ha mostrato tutto il suo gradimento per i rossoneri, come evidenziato nelle storie caricate su Instagram nei giorni scorsi. Le cifre non sono del tutto economiche,...

