Meloni | «Per il disastro della seconda ondata c’è un unico colpevole È Conte con il suo governo»

«Noi siamo sempre pronti a dare una mano all'Italia per quello che serve. Ce la chiedano e noi siamo a disposizione». Lo ha detto Giorgia Meloni, leader di Fdi, a Tg2post. «Non so cosa intenda Conte come collaborazione. Se si tratta di stare zitti, questo non possiamo certo garantirglielo. Siamo abituati a dire quel che pensiamo. Se invece si tratta di discutere delle proposte, noi ci siamo. Le nostre proposte sono agli atti. Ci può chiedere conto, ci può chiedere un confronto. Non è mai accaduto. Tutte le nostre proposte sono state cestinate». Giorgia Meloni: «Conte in Parlamento fa passerelle» «Finora è accaduto che Conte ci ha chiamato un minuto prima con una telefonata di cortesia».

