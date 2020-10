Meghan Markle critica la Regina per il protocollo reale: è guerra (Di venerdì 30 ottobre 2020) Meghan Markle ormai non si nasconde più e dichiara apertamente guerra alla Regina. La moglie di Harry, secondo quanto riporta il Daily Express, avrebbe criticato il protocollo reale, affermando che a Corte le donne sono sottoposte a regole molto rigide e discriminatorie. Sarebbero state proprio le troppe limitazioni, molte delle quali investono la sfera privata, a spingere Meghan a lasciare l’Inghilterra e tornare a vivere negli Stati Uniti. Ad esempio le donne della famiglia reale non possono mai indossare gonne con l’orlo sopra il ginocchio. Proibiti anche i pantaloni che si possono sfoggiare solo in occasioni molto particolari, come eventi sportivi (a Kate Middleton è accaduto), ma mai di sera. Banditi ... Leggi su dilei (Di venerdì 30 ottobre 2020)ormai non si nasconde più e dichiara apertamentealla. La moglie di Harry, secondo quanto riporta il Daily Express, avrebbeto il, affermando che a Corte le donne sono sottoposte a regole molto rigide e discriminatorie. Sarebbero state proprio le troppe limitazioni, molte delle quali investono la sfera privata, a spingerea lasciare l’Inghilterra e tornare a vivere negli Stati Uniti. Ad esempio le donne della famiglianon possono mai indossare gonne con l’orlo sopra il ginocchio. Proibiti anche i pantaloni che si possono sfoggiare solo in occasioni molto particolari, come eventi sportivi (a Kate Middleton è accaduto), ma mai di sera. Banditi ...

