Mara Venier addio a Domenica in: spunta il nome della sostituta (Di venerdì 30 ottobre 2020) Nuovi cambiamenti si attendono alla conduzione di Domenica in, da quando Mara Venier ha rivelato di voler abbandonare la trasmissione a fine stagione, nonostante l’affetto che prova per il programma, il gossip si è scatenato sul nome della possibile sostituzione. Zia Mara a cui il pubblico è molto affezionata è correlata da una carriera variegata, … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 30 ottobre 2020) Nuovi cambiamenti si attendono alla conduzione diin, da quandoha rivelato di voler abbandonare la trasmissione a fine stagione, nonostante l’affetto che prova per il programma, il gossip si è scatenato sulpossibile sostituzione. Ziaa cui il pubblico è molto affezionata è correlata da una carriera variegata, … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

chetempochefa : Domenica a #CTCF da @fabfazio alle 20.00 su @RaiTre ci saranno: ?? @AzzolinaLucia ?? @vinspadafora ??… - lorenzog31 : RT @bubinoblog: BEPPE FIORELLO TORNA SU RAI1: L'OMAGGIO ALLE REGINE MILLY CARLUCCI E MARA VENIER - zazoomblog : Mara Venier addio improvviso i fan non accettano la scelta - #Venier #addio #improvviso #accettano - neogotmyswagart : @Minleyun @svnrisevt ti pregooo no comunque .... io penso sempre a seungkwan vicino alla mara venier cioE CIOE TI P… - failflame : Il fatto che in questo momento non sono a Lucca - è la prima volta da quando ho 12 anni (aka 6 anni fa) - mi suscit… -