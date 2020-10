Coronavirus, ora Galli accusa le elezioni di settembre: “Sto ancora calcolando i danni” (Video) (Di venerdì 30 ottobre 2020) Roma, 30 ott – Da un po’ di tempo i virologi e gli infettivologi ci hanno abituato a prese di posizione anche su ambiti sociologici, politici, economici. Certo, si potrebbe dire che diventa inevitabile quando un virus si innesta a tal punto nel corpo della società: per cui, il tentativo di arginarlo da parte dei medici si traduce nell’interrogarsi a tutto tondo sui meccanismi all’interno della stessa. Però qui sembra che il segno sia stato passato, soprattutto quando il solito Galli, in collegamento nella trasmissione di Formigli Piazzapulita, si lancia in una critica delle elezioni regionali di settembre e del referendum costituzionale. Non sa più chi colpevolizzare l’infettivologo del Sacco. E ieri se l’è presa con la democrazia. «Sto facendo il conto di quanto ci ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 30 ottobre 2020) Roma, 30 ott – Da un po’ di tempo i virologi e gli infettivologi ci hanno abituato a prese di posizione anche su ambiti sociologici, politici, economici. Certo, si potrebbe dire che diventa inevitabile quando un virus si innesta a tal punto nel corpo della società: per cui, il tentativo di arginarlo da parte dei medici si traduce nell’interrogarsi a tutto tondo sui meccanismi all’interno della stessa. Però qui sembra che il segno sia stato passato, soprattutto quando il solito, in collegamento nella trasmissione di Formigli Piazzapulita, si lancia in una critica delleregionali die del referendum costituzionale. Non sa più chi colpevolizzare l’infettivologo del Sacco. E ieri se l’è presa con la democrazia. «Sto facendo il conto di quanto ci ...

