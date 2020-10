X Factor 2020 e le sue novità: “Gli inediti dei ragazzi già nella prima puntata” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Giudici, artisti e autori hanno presentato X Factor 2020, un'edizione fuori dal comune che mette al centro i concorrenti e la loro musica, presentando subito i loro inediti. Ci siamo. Il motore è acceso, le squadre sono formate e finalmente si parte: dopo sei settimane dedicate alle audizioni e alla selezione dei concorrenti, X Factor 2020 inizia il suo cammino dei live, per sei puntate più la finale (che quest'anno non potrà essere al Forum), ma quello che vedremo sarà diverso da quanto siamo stati a vedere negli ultimi anni. Siamo in un periodo particolare, inedito e difficile, e anche per X Factor non poteva che essere un'edizione fuori dal comune, a cominciare da un primo non trascurabile dettaglio: i dodici concorrenti si esibiranno già ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 29 ottobre 2020) Giudici, artisti e autori hanno presentato X, un'edizione fuori dal comune che mette al centro i concorrenti e la loro musica, presentando subito i loro. Ci siamo. Il motore è acceso, le squadre sono formate e finalmente si parte: dopo sei settimane dedicate alle audizioni e alla selezione dei concorrenti, Xinizia il suo cammino dei live, per sei puntate più la finale (che quest'anno non potrà essere al Forum), ma quello che vedremo sarà diverso da quanto siamo stati a vedere negli ultimi anni. Siamo in un periodo particolare, inedito e difficile, e anche per Xnon poteva che essere un'edizione fuori dal comune, a cominciare da un primo non trascurabile dettaglio: i dodici concorrenti si esibiranno già ...

