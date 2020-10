Sci alpino: Mondiali Cortina 2021, 100 giorni al via con spettacoli in live streaming (Di giovedì 29 ottobre 2020) Domani il countdown segnerà 100 alla partenza dei Campionati Mondiali di Sci 2021 a Cortina d’Ampezzo, e per l’occasione si terrà uno spettacolo in live streaming sui canali social di Fisi e Fondazione Cortina 2021, con Sofia Goggia e Dominik Paris insieme a Zoran Filicic e Jacopo Pozzi. “Affrontiamo con fiducia l’ultimo miglio verso il nostro traguardo iridato” afferma Alessandro Benetton, presidente di Fondazione Cortina 2021. Partono domani in sostanza i 100 giorni più intensi della fase organizzativa della manifestazione che si svolgerà dal dal 7 al 21 febbraio del prossimo anno, e porterà a Cortina i grandi campioni dello sci ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 ottobre 2020) Domani il countdown segnerà 100 alla partenza dei Campionatidi Scid’Ampezzo, e per l’occasione si terrà uno spettacolo insui canali social di Fisi e Fondazione, con Sofia Goggia e Dominik Paris insieme a Zoran Filicic e Jacopo Pozzi. “Affrontiamo con fiducia l’ultimo miglio verso il nostro traguardo iridato” afferma Alessandro Benetton, presidente di Fondazione. Partono domani in sostanza i 100più intensi della fase organizzativa della manifestazione che si svolgerà dal dal 7 al 21 febbraio del prossimo anno, e porterà ai grandi campioni dello sci ...

La pendenza è significativa, un canalone ampio dove gente come Bon Mardion, ex nazionale di sci alpino francese, negli ultimi due anni ha fatto la differenza. Al cambio pelli, il settimo di dieci, ...

