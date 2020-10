Roma-CSKA Sofia stasera in tv in chiaro? Canale | orario | diretta tv e streaming

Leggi su sportface

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Ladi Paulo Fonseca si prepara a sfidare in casa ildel vice-allenatore Dobromir Vitov, in seguito all’esonero del tecnico Stamen Belchev, nella seconda giornata del Gruppo A di Europa League. Dopo aver vinto in rimonta la gara di esordio contro lo Young Boys, i giallorossi puntano i tre punti per raggiungere il primo posto del girone e assicurarsi il possibile passaggio del turno, mentre i bulgari vogliono rifarsi dopo il ko interno nel primo impegno con il Cluj. Appuntamento da non perdere oggi giovedì 29 ottobre alle ore 21 allo stadio Olimpico. La gara sarà trasmessa intv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Arena e Sky Sport. Lasarà visibile su Sky Go e Now Tv.