Quanto dura la quarantena per i soggetti asintomatici? Le regole

Leggi su termometropolitico

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Quanti giorniil periodo di, anche se sarebbe più corretto parlare di isolamento (il termine “” è riferito più che altro a chi viene in contatto con un positivo come abbiamo spiegato in questo articolo), che devono necessariamente osservare i? Un riepilogo dellecui attenersi quando si scopre di essere positivi al nuovo coronavirus.Segui Termometro Politico su Google News Come comportarsi in caso di contatto con positivo: il protocolloper gli? Chi sono gli? In pratica, sono queiche risultano infetti ma non sviluppano i ...