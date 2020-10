PSG, apprensione per Neymar: in dubbio per il Lipsia, si teme lungo stop (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il PSG è in apprensione per ciò che concerne le condizioni di Neymar: il brasiliano ieri è infatti uscito al minuto 26 del match contro il Basaksehir e, secondo la stampa francese, salterà sicuramente la gara di campionato con il Nantes in programma sabato. La partita in Ligue 1 tuttavia potrebbe non essere l’unica a saltare, dato che O’Ney è in forte dubbio anche per il match di mercoledì in Germania contro il Lipsia, valido per la terza giornata di Champions League. Ieri Tuchel aveva parlato di un fastidio agli adduttori, ma secondo L’Equipe gli accertamenti medici avrebbero fatto scattare l’allarme, dato che ci sono i margini per temere un infortunio peggiore. Leggi su sportface (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il PSG è inper ciò che concerne le condizioni di: il brasiliano ieri è infatti uscito al minuto 26 del match contro il Basaksehir e, secondo la stampa francese, salterà sicuramente la gara di campionato con il Nantes in programma sabato. La partita in Ligue 1 tuttavia potrebbe non essere l’unica a saltare, dato che O’Ney è in forteanche per il match di mercoledì in Germania contro il, valido per la terza giornata di Champions League. Ieri Tuchel aveva parlato di un fastidio agli adduttori, ma secondo L’Equipe gli accertamenti medici avrebbero fatto scattare l’allarme, dato che ci sono i margini perre un infortunio peggiore.

Il Dortmung piega lo Zenit, dilaga lo United. Vittorie esterne per Chelsea e Psg

