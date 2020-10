PS5 | DualSense ed Astro' s Playroom nella nostra prima video analisi!

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Come vi avevamo già accennato, PlayStation 5 è nelle nostre mani e come avevamo promesso, pubblicheremo diverse news ed approfondimenti sulla console next-gen di Sony.E' disponibile un primosul nostro canale YouTube che consente di dare uno sguardo sia al design di PlayStation 5 che al suo controller, che sappiamo portare il gioco ad un nuovo livello di immersività. Con il suo feedback aptico ed i trigger adattivi, in questocerchiamo di spiegarvi a parole le sensazioni che si provano mentre si gioca.Oltre a controller e console, il filmato vi mostra anche una parte di's, il titolo che è stato creato proprio per dare al giocatore un quadro generale su tutte le funzionalità del. Pertanto mettetevi comodi e ...