Nizza | Viminale | ' Attentatore non era mai stato segnalato dalla Tunisia'

'L'uomo che ha assassinato tre persone a Nizza, clandestinamente sbarcato a Lampedusa il 20 settembre e successivamente destinatario il 9 ottobre di un decreto di respingimento con ordine del questore ...

“L’uomo che ha assassinato tre persone a Nizza non era mai stato segnalato dalle autorità tunisine, al contrario di altri, e non era neanche segnalato sotto il profilo della sicurezza nei canali di ...

Aoussaoui, l'attentatore tunisino di Nizza che era sbarcato a Lampedusa

NIZZA. È ferito al fianco sinistro ... e circa 1.300 migranti affollarono in maniera impossibile l’hot-spot di Ventimiglia, tanto che il Viminale fu costretto ad inviare una nave che alla fine ne ...

