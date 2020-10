Nizza, attentato a Notre-Dame: tre morti, una donna quasi decapitata. Macron: attentato terroristico islamista (Di giovedì 29 ottobre 2020) Un attacco a Nizza sconvolge la Francia. L'episodio è avvenuto nei pressi della chiesa di Notre-Dame, dove secondo la polizia almeno una donna sarebbe stata decapitata. Uccise anche altre... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 29 ottobre 2020) Un attacco asconvolge la Francia. L'episodio è avvenuto nei pressi della chiesa di, dove secondo la polizia almeno unasarebbe stata. Uccise anche altre...

Agenzia_Ansa : Secondo il sindaco di #Nizza, Christian Estrosi, 'non c'è alcun dubbio sulla natura dell'attacco'. 'L'autore dell… - Quirinale : Messaggio di cordoglio del Presidente #Mattarella ???? al Presidente #Macron ???? per l'attentato terroristico di… - luigidimaio : L'Italia esprime profondo cordoglio per il barbaro attentato di #Nizza. Siamo vicini al popolo francese e al dolore… - mariogiordano5 : Ecco a che cosa serve aprire i porti in modo scellerato: non per fare entrare persone che scappano dalla guerra, ma… - giusvo : #Attentato #Nizza, perché #Francia e #mondoislamico sono in lite: #CharlieHebdo, #Paty ed #Erdogan Il mondo islam… -

