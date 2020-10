Miozzo (Cts) lancia ultimatum: Rispettare le regole per due settimane o lockdown totale (Di giovedì 29 ottobre 2020) Alessandro Nunziati Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientifico ha dichiarato che se entro due settimane le misure del nuovo dpcm non avranno avuto effetto “saremo pronti per decidere se abbiamo raggiunto il limite non compatibile e si deve passare ad un intervento più radicale come quello che abbiamo già dolorosamente sperimentato a marzo e aprile“, vale … Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di giovedì 29 ottobre 2020) Alessandro Nunziati Agostino, coordinatore del Comitato tecnico scientifico ha dichiarato che se entro duele misure del nuovo dpcm non avranno avuto effetto “saremo pronti per decidere se abbiamo raggiunto il limite non compatibile e si deve passare ad un intervento più radicale come quello che abbiamo già dolorosamente sperimentato a marzo e aprile“, vale … Impronta Unika.

