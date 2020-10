L’attentatore di Nizza sbarcato a Lampedusa: così il foglio per il rimpatrio è diventato un “passaporto” per la Francia (Di giovedì 29 ottobre 2020) Aouissaoui Bahrain, il killer di Nizza che ha ucciso stamattina tre persone nella chiesa della cittadina, era passato dall’Italia. «È arrivato da pochissimo tempo da Lampedusa», attacca il deputato della regione di Nizza, Eric Ciotti. E chiede al presidente francese Emmanuel Macron di «sospendere qualsiasi flusso migratorio e qualsiasi procedura di asilo, in particolare alla frontiera italiana». Nato in Tunisia il 29 marzo del 1999, secondo quanto sta emergendo in queste ore, Aouissaoui Bahrain il 9 ottobre scorso si trovava a Bari, dove sarebbe stato trasferito nel centro di identificazione e fotosegnalato dalla questura dopo essere stato su una nave quarantena. Per «illecito ingresso in territorio nazionale», avrebbe ricevuto quindi un foglio di via. ... Leggi su open.online (Di giovedì 29 ottobre 2020) Aouissaoui Bahrain, il killer diche ha ucciso stamattina tre persone nella chiesa della cittadina, era passato dall’Italia. «È arrivato da pochissimo tempo da», attacca il deputato della regione di, Eric Ciotti. E chiede al presidente francese Emmanuel Macron di «sospendere qualsiasi flusso migratorio e qualsiasi procedura di asilo, in particolare alla frontiera italiana». Nato in Tunisia il 29 marzo del 1999, secondo quanto sta emergendo in queste ore, Aouissaoui Bahrain il 9 ottobre scorso si trovava a Bari, dove sarebbe stato trasferito nel centro di identificazione e fotosegnalato dalla questura dopo essere stato su una nave quarantena. Per «illecito ingresso in territorio nazionale», avrebbe ricevuto quindi undi via. ...

