Anticiclone al via, lunga fase di meteo stabile sull'Italia. Rialzo termico (Di giovedì 29 ottobre 2020) La perturbazione, responsabile del maltempo dei giorni scorsi, è uscita completamente di scena abbandonando anche le estreme regioni meridionali. Il fronte è ormai sfilato verso i Balcani, l'Egeo ed il Mar Nero. L'Italia è così ora quasi del tutto protetta dal ramo orientale di un robusto Anticiclone, con massimi di pressione al momento collocati tra la Penisola Iberica e la Francia sud-occidentale. Qui l'Anticiclone si avvale della spinta di aria più calda di matrice subtropicale. Il cuore dell'Anticiclone relegato ad ovest favorisce qualche disturbo limitato sull'Italia, con addensamenti veicolati dal flusso in quota nord-occidentale. Aria umida favorisce la presenza di copertura nuvolosa locale sulle aree tirreniche, specie tra Liguria e ...

