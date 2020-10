Ultime Notizie Roma del 28-10-2020 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 28 ottobre 2020)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione alla microfono Giuliano Ferrigno emergenza coronavirus Consiglio dei Ministri ha varato ieri il decreto per i Ristori alle categorie colpite dalle chiusure rimborsi al 200% per ristoranti palestre teatri e cinema 150% al bar pasticcerie 400% alle discoteche finanziamento per consentire medici di base di effettuare i tamponi stop ai pignoramenti e licenziamenti credito d’imposta sugli affitti per i commercianti costretti a chiudere e stop alla seconda rata IMU mobilità di 5,4 miliardi come indebitamento 6,2 come saldo netto Da finanziare spiega il ministro dell’economia Gualtieri e Conte assicura gli arriveranno a metà novembre in conto corrente abbiamo dimostrato responsabilità intanto salgono a quasi 22 Mila e contagi nelle24 ore in Italia a fronte di ...