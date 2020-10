Tamponi a tutti gli asintomatici La Salute dice no alla Regioni

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) “Se ci arrendiamo su quello la battaglia è persa”. È una fonte autorevole dal Ministero dellaad assicurare che “la linea non cambia, ivanno fatti e si faranno ai positivi, sintomatici e”. Nonostante le difficoltà con cui ogni giorno si trovano a fare i conti i dipartimenti di prevenzione delle Asl nel portare avanti le indagini epidemiologiche per individuare i contatti a rischio contagio di quanti sono risultati positivi, malgrado il contact tracing sia saltato in tante aree del Paese, come ieri hanno fatto intendere - “con numeri così significativi è difficilmente sostenibile” - il direttore generale della Prevenzione del ministero della, Gianni Rezza e il presidente dell’Istituto ...