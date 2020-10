Sul numero di novembre - Elettriche, quanto vale l'usato in caso di permuta? (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Immaginate di avere un'auto elettrica usata e di volerla sostituire con una nuova o, in alternativa, di cambiarla con un'ibrida: che cosa vi attende, una volta varcata la soglia di una concessionaria? Per soddisfare questa curiosità, ci siamo procurati due vetture a batteria un po' datate (entrambe risalgono al 2013) e abbiamo realizzato un servizio, pubblicato sul numero di novembre di Quattroruote.Le protagoniste. Le auto utilizzate per quella che abbiamo chiamato "operazione permuta" sono una Nissan Leaf con batterie a noleggio e 90 mila chilometri allattivo e una Tesla Model S con una percorrenza di ben 174 mila chilometri. Per ciò che riguarda le macchine nuove da acquistare, abbiamo scelto, per ognuna delle due vetture, tre Elettriche (una dello stesso modello di quella da sostituire) e tre ibride ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Immaginate di avere un'auto elettrica usata e di volerla sostituire con una nuova o, in alternativa, di cambiarla con un'ibrida: che cosa vi attende, una volta varcata la soglia di una concessionaria? Per soddisfare questa curiosità, ci siamo procurati due vetture a batteria un po' datate (entrambe risalgono al 2013) e abbiamo realizzato un servizio, pubblicato suldidi Quattroruote.Le protagoniste. Le auto utilizzate per quella che abbiamo chiamato "operazione" sono una Nissan Leaf con batterie a noleggio e 90 mila chilometri allattivo e una Tesla Model S con una percorrenza di ben 174 mila chilometri. Per ciò che riguarda le macchine nuove da acquistare, abbiamo scelto, per ognuna delle due vetture, tre(una dello stesso modello di quella da sostituire) e tre ibride ...

Ultime Notizie dalla rete : Sul numero Nel secondo numero del mensile Salute tutte le risposte ai dubbi sul Covid La Stampa Lockdown a Milano, Regione e Comune al bivio su nuove chiusure per il Covid: «Per ora non ci sono le condizioni»

Coronavirus, bollettino Italia del 26 ottobre sul Covid. Cifre e tabella sui contagi

Crescono le terapie intensive, +76, e i ricoveri ordinari, +991. Sono 17.012 i nuovi casi e 141 i morti. Tamponi oltre 124mila (quasi 40 mila in meno). In Lombardia 3.570 nuove infezioni, la Toscana s ...

