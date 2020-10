Malcontento come pretesto. Lamorgese: "Dietro le violenze non c'è una sola regia" (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Non c’è una sola mano Dietro alle violenze di piazza degli ultimi giorni. “Sono singoli episodi, a livello territoriale. Non c’è una sola regia nazionale”, spiega il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese in un’informativa al Senato sulle scene di guerriglia che si sono viste in varie città, a partire da Napoli, dopo le ultime strette anti Covid. I disordini, ha spiegato la titolare del Viminale, sono “riconducibili ad antagonisti di destra e di sinistra, ultras e elementi legati alla criminalità”. Tra i protagonisti, in alcuni casi, anche minorenni. “Accanto alle civili proteste dei cittadini, abbiamo assistito a inqualificabili episodi di violenza e guerriglia urbana. ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Non c’; unamanoalledi piazza degli ultimi giorni. “Sono singoli episodi, a livello territoriale. Non c’; unanazionale”, spiega il ministro dell’Interno Lucianain un’informativa al Senato sulle scene di guerriglia che si sono viste in varie città, a partire da Napoli, dopo le ultime strette anti Covid. I disordini, ha spiegato la titolare del Viminale, sono “riconducibili ad antagonisti di destra e di sinistra, ultras e elementi legati alla criminalità”. Tra i protagonisti, in alcuni casi, anche minorenni. “Accanto alle civili proteste dei cittadini, abbiamo assistito a inqualificabili episodi di violenza e guerriglia urbana. ...

Si è trattato di episodi che hanno trovato soltanto occasionale pretesto nel malcontento. Tutti gli episodi hanno visto ... non lasceremo che finisca come con la cassa integrazione?, dice in piazza ...

Tensione, rabbia e malcontento economico e sociale siano preoccupanti. Bene ha fatto il governo ad aprire subito il dialogo con categorie colpite e cercare la strada del confronto ...

