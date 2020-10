L' ennesimo cluster nato da disattenzione tra le mura domestiche

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il covid alla festa di compleanno in famiglia: 18 positivi, 3 dei quali ricoverati. Covid, 18 positivi dopo un compleanno in famiglia su Notizie.it.

GiovaQuez : @swamilee @ninaeleformiche @gianlucac1 Sì, ovviamente causa da confermare. Grave comunque l’ennesimo cluster ospedaliero -

Ultime Notizie dalla rete : ennesimo cluster

Notizie.it

"E il paradosso, in tutto questo – interviene Cristiana Francesconi, avvocato nella vita di tutti i giorni, ma anche insegnante di spinning al Nuovo Mondo Fitness – è che in Italia non si registra un ...Ennesimo record di contagiati in Molise con numeri che per la prima volta sono a tre cifre. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 101 nuovi casi positivi al Coronavirus. (ANSA) ...