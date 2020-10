Holidate | la recensione | Emma Roberts e Luke Bracey festamici senza impegno

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Ladi: la nuova commedia romantica targata Netflix con protagonisti. Basata sulla sceneggiatura di Tiffany Paulsen e diretta da John Whitesell (FBI: Operazione tata, Conciati per le feste),è la nuova commedia romantica originale Netflix, disponibile sulla piattaforma di streaming dal 28 ottobre 2020. Prodotta dalla Wonderland Sound and Vision, la pellicola vedenei panni dei protagonisti Sloane e Jackson, due single che decidono di diventare compagni platonici per le feste comandate. Il film, che a un primo sguardo potrebbe sembrare la classica commedia natalizia, abbraccia in realtà tutte le ...