Non aveva mai dato un esame e non voleva che i familiari lo scoprissero: Menhaz Zaman ha pianificato tutto mesi prima e li ha uccisi sgozzandoli MARKHAM (Canada) – Il fatto ha dell'incredibile e la notizia sta facendo il giro del web per la crudeltà con cui è stata compiuta. Il giovane Menhaz Zaman di … L'articolo Canada, uccide tutta la famiglia e il motivo è assurdo proviene da YesLife.it.

