Armi e droga a ritmo di rap | nei guai la Baby gang | arrestato un 18enne di Introbio

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Lecco, 28 ottobre 2020 " Videoclip in rete da milioni di visuallizzazioni e follower per inneggiare alla violenza e alla, impugnandoda guerra , pistole , maceti e coltelli . A brandire a ...

Capezzone : Su @atlanticomag Dorian Gray sull’Italia crocevia dei traffici del regime di Teheran @RagazzidiTehran - _Carabinieri_ : #Carabinieri Lecce, supportati da Elicotteristi e Cinofili Arma, disarticolano associazione dedita al traffico di s… - EcodiSicilia : Catania: droga e armi, un arresto @ecodisicilia - VaLsaSsInaNews1 : ‘BABY GANG’/DROGA E VIDEO CON ARMI BIANCHE E DA GUERRA. UN ARRESTO A INTROBIO, IDENTIFICATI 50 GIOVANI -… - LeccoNews : ‘BABY GANG’/DROGA E VIDEO CON ARMI BIANCHE E GUERRA. UN ARRESTO IN VALSASSINA, IDENTIFICATI 50 GIO | 28/10/2020 - -

Ultime Notizie dalla rete : Armi droga

A conferma della “passione” del giovane per le armi, sono stati rinvenuti e sequestrati anche ... Sospetti avvalorati, al momento dell'identificazione, dai precedenti per droga che gravano sul suo ...Gli agenti della Mobile hanno identificato e denunciato una cinquantina di giovani i cui videolip che innaggiavano alla violenza e alla droga in rete avevano milioni di visualizzazioni ...