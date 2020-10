Wanda Nara festeggia il quarto compleanno della sua Isabella: grande festa a casa Icardi (Di martedì 27 ottobre 2020) Giornata speciale per la famiglia Icardi: Isabella, la seconda figlia dell'attaccante argentino, ha compiuto 4 anni. grande festa a Parigi, raccontata su Instagram da mamma Wanda Nara.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CG0-ISUhlMO/" Golssip. Leggi su golssip (Di martedì 27 ottobre 2020) Giornata speciale per la famiglia, la seconda figlia dell'attaccante argentino, ha compiuto 4 anni.a Parigi, raccontata su Instagram da mamma.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CG0-ISUhlMO/" Golssip.

ROBERTO273 : - zazoomblog : Wanda Nara per una notte è Miss lingua: e il video spopola sul web - #Wanda #notte #lingua: #video #spopola… - SunshineMarcoB : @CristinaPlevani Rispetto a Wanda Nara che lo scorso anno parlava senza dire nulla è un passo avanti. Sa causare re… - ItaSportPress : Wanda Nara per una notta è Miss lingua: e il video spopola sul web - - 94angelaV : Lasciavate Wanda nara e non sto coglione di pupo #GFVIP -