UOMINI E DONNE oggi | puntata di martedì 27 ottobre 2020

La puntata di UOMINI e DONNE di martedì 27 ottobre 2020 inizia con Nicola a centro studio. Sul ledwall viene riprodotto un riassunto della conoscenza tra il cavaliere e Veronica. Nicola, a causa di un lapsus, ha chiamato Veronica "Gemma", errore che ha scatenato un dibattito in studio in cui è intervenuta anche la Galgani, sentitasi presa in causa. In un successivo filmato Veronica, in lacrime, si sfoga del suo ruolo di contorno tra Nicola e Gemma, che secondo lei continua ad intromettersi nel suo rapporto con il Vivarelli. Veronica scende in studio e sottolinea di non essere gelosa di Gemma. Tra le due DONNE scoppia un acceso ...

