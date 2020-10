Una vita, anticipazioni 28 ottobre: Felipe affronta Ursula (Di martedì 27 ottobre 2020) Una vita torna con un nuovo episodio nel pomeriggio di mercoledì 28 ottobre. Le vicende riprenderanno dal momento in cui Marcia verrà intimidita ancora una volta da Ursula, la quale le ordinerà di lasciare per sempre il quartiere. La domestica non saprà più come liberarsi della perfida dark lady e prenderà il coraggio di andare da Felipe per raccontargli tutta la verità sul suo difficile passato. L’avvocato verrà quindi a sapere che Marcia è sotto continua minaccia di Ursula e non perderà tempo per prendere le difese della sua amata affrontando a muso duro l’ex istitutrice. Una vita, trama 28 ottobre: Marcia racconta a Felipe la verità sul suo ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 27 ottobre 2020) Unatorna con un nuovo episodio nel pomeriggio di mercoledì 28. Le vicende riprenderanno dal momento in cui Marcia verrà intimidita ancora una volta da, la quale le ordinerà di lasciare per sempre il quartiere. La domestica non saprà più come liberarsi della perfida dark lady e prenderà il coraggio di andare daper raccontargli tutta la verità sul suo difficile passato. L’avvocato verrà quindi a sapere che Marcia è sotto continua minaccia die non perderà tempo per prendere le difese della sua amatando a muso duro l’ex istitutrice. Una, trama 28: Marcia racconta ala verità sul suo ...

