Sospetta presenza di salmonella, salamino ritirato dagli scaffali (Di martedì 27 ottobre 2020) Il Ministero della salute ha annunciato l’immediato richiamo dagli scaffali dei negozi di una serie di lotti di salamino per un possibile rischio microbiologico per i consumatori. Il richiamo riguarda una serie di lotti di due diversi prodotti confezionati dalla stessa ditta che a seguito di controlli … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 27 ottobre 2020) Il Ministero della salute ha annunciato l’immediato richiamodei negozi di una serie di lotti diper un possibile rischio microbiologico per i consumatori. Il richiamo riguarda una serie di lotti di due diversi prodotti confezionati dalla stessa ditta che a seguito di controlli … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

umbe2410 : @ClaMarchisio8 Un paio di camionette con gli idranti e problema risolto.. peccato che al Governo e ai Media faccian… - LaMadreBadessa : RT @FattoAlimentare: Sospetta presenza di Salmonella: richiamato salatino fuet extra a marchio Artysán. Numerosi lotti coinvolti https://t.… - FattoAlimentare : Sospetta presenza di Salmonella: richiamato salatino fuet extra a marchio Artysán. Numerosi lotti coinvolti… - ThenIdBeClever : @paolagalloni Il certificato di rientro non si fa e non è necessario, basta l'autocertificazione. Viene compilato s… - LukeYellow46 : RT @ValeMameli: Manco le basi, i fondamentali Siamo in presenza di ottusità quasi sospetta Non sapere dell'ottimo parody di Confindustria,… -

Ultime Notizie dalla rete : Sospetta presenza Sospetta presenza di Salmonella: salamino richiamo dai negozi, numerosi lotti coinvolti Fanpage.it Furbetti del cartellino', denunciati 8 dipendenti Asl Roma5

Le immagini registrate hanno confermato i sospetti, riprendendo i dipendenti che appena timbrato ... su uno scambio di favori che in alcuni casi avrebbe fatto simulare la presenza per l'intero turno, ...

Sanità, il sindaco: «Ancora tagli, urge incontro con il nuovo assessore regionale»

PIOMBINO – “La decisione della direzione della Asl Nord Ovest di ridurre la presenza del medico del Pronto soccorso nella breve osservazione che attualmente è dedicata ai pazienti sospetti Covid è ...

Le immagini registrate hanno confermato i sospetti, riprendendo i dipendenti che appena timbrato ... su uno scambio di favori che in alcuni casi avrebbe fatto simulare la presenza per l'intero turno, ...PIOMBINO – “La decisione della direzione della Asl Nord Ovest di ridurre la presenza del medico del Pronto soccorso nella breve osservazione che attualmente è dedicata ai pazienti sospetti Covid è ...