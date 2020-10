Son adesso segna come un bomber: l’ultimo capolavoro di Mourinho (Di martedì 27 ottobre 2020) Nell’interessante inizio di stagione del Tottenham di José Mourinho spicca la strepitosa media realizzativa di Son, capocannoniere della Premier League con 8 gol in 6 giornate Un nuovo bomber si sta affacciando sulla scena della Premier League: Son Heung-Min guida la classifica dei cannonieri e sta trascinando un Tottenham brillante come poche altre volte nella fase offensiva, addirittura il miglior attacco dell’intero campionato dopo le prime sei giornate. In un torneo così incredibilmente in equilibrio, i londinesi navigano ora ai margini della zona Champions League. Con l’obiettivo dichiarato di entrarci, così come di fare strada in una Europa League, nella quale non molti possono vantare un roster sulla carta superiore. C’è molto di José ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 ottobre 2020) Nell’interessante inizio di stagione del Tottenham di Joséspicca la strepitosa media realizzativa di Son, capocannoniere della Premier League con 8 gol in 6 giornate Un nuovosi sta affacciando sulla scena della Premier League: Son Heung-Min guida la classifica dei cannonieri e sta trascinando un Tottenham brillantepoche altre volte nella fase offensiva, addirittura il miglior attacco dell’intero campionato dopo le prime sei giornate. In un torneo così incredibilmente in equilibrio, i londinesi navigano ora ai margini della zona Champions League. Con l’obiettivo dichiarato di entrarci, cosìdi fare strada in una Europa League, nella quale non molti possono vantare un roster sulla carta superiore. C’è molto di José ...

gcomegiumangi : Oppini a Dayane “perché mi dici adesso che son 10 giorni che mi pensi un giocatore?” Ma scusate è obbligatorio dire… - ilBarby : @brigitte_gio a febbraio presi una strana febbre pensando che fosse covid. Adesso non so se lo era davvero ,oppure… - marcochiarab81 : #paolofox adesso a DJ chiama Italia...a Paolo, aripijate che è un video per fare una risata, non ci sono poteri occ… - ErnestoSparal19 : @Cardocan1 @marcocappato È vero. Sempre dalla stessa parte. Sta perdendo nei sondaggi. Doveva essere il salvatore d… - Vivodisogniebas : E non si fa in tempo a dire ferie che subito vieni richiamata. Son ben felice di fare il mio dovere soprattutto adesso. -

Ultime Notizie dalla rete : Son adesso Pronto soccorso, l’assedio dietro i triage: "Qui è già peggio di marzo, siamo sfiniti" Il Giorno Ascierto: "Sono tre le misure di sicurezza che dobbiamo osservare. Gli asintomatici sono contagiosi"

Anche gli asintomatici sono contagiosi ed è adesso fondamentale fare massima attenzione: la loro carica virale può essere molto alta", le parole di Ascierto.

Son adesso segna come un bomber: l’ultimo capolavoro di Mourinho

Nell’interessante inizio di stagione del Tottenham di José Mourinho spicca la strepitosa media realizzativa di Son, capocannoniere della Premier League con 8 gol in 6 giornate Un nuovo bomber si sta ...

Anche gli asintomatici sono contagiosi ed è adesso fondamentale fare massima attenzione: la loro carica virale può essere molto alta", le parole di Ascierto.Nell’interessante inizio di stagione del Tottenham di José Mourinho spicca la strepitosa media realizzativa di Son, capocannoniere della Premier League con 8 gol in 6 giornate Un nuovo bomber si sta ...