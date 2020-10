Roma | muore a 10 anni durante un banale intervento | emessa la sentenza

(Di martedì 27 ottobre 2020) Ci sono voluti 6perchè la tragica morte di Giovanna Fatello, bimba di 10deceduta a, trovasse una qualche forma di giustizia. La bambina è mortaundi routine presso la clinica Villa Mafalda e, ora, per la sua scomparsa sono stati condannati i due anestesisti. Morta a 10in sala operatoria I fatti risalgono a marzo del 2014, quando la bambina di 10Giovanna Fatello finisce “sotto i ferri” per unal timpano dell’orecchio. Secondo quanto riportato, si sarebbe dovuto trattare di unsemplice, di routine, ma le complicazioni hanno portato alla morte della giovane. La bambina infatti ha subito un evento cardiaco che le è stata ...

