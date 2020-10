Proteste e violenze a Milano, 28 persone accompagnate in Questura dopo i disordini e l’assalto al palazzo della Regione (Di martedì 27 ottobre 2020) Sono 28 le persone che sono state accompagnate in Questura a Milano dopo gli incidenti di ieri sera. La loro posizione è al vaglio degli investigatori. Alla protesta hanno partecipato alcune centinaia di persone e gli autori dei disordini sarebbero in particolare giovanissimi. Danni soprattutto a dehors di locali, monopattini e biciclette a noleggio, a un tram, mentre è stata scagliata una bottiglia incendiaria contro un’auto della Polizia locale che non è stata colpita. Nel capoluogo lombardo sono state due le manifestazioni organizzate nella giornata di lunedì. La prima si è svolta sotto il Pirellone nel corso del pomeriggio: un centinaio di persone, tra cui molti addetti del settore del gioco ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 ottobre 2020) Sono 28 leche sono stateingli incidenti di ieri sera. La loro posizione è al vaglio degli investigatori. Alla protesta hanno partecipato alcune centinaia die gli autori deisarebbero in particolare giovanissimi. Danni soprattutto a dehors di locali, monopattini e biciclette a noleggio, a un tram, mentre è stata scagliata una bottiglia incendiaria contro un’autoPolizia locale che non è stata colpita. Nel capoluogo lombardo sono state due le manifestazioni organizzate nella giornata di lunedì. La prima si è svolta sotto il Pirellone nel corso del pomeriggio: un centinaio di, tra cui molti addetti del settore del gioco ...

