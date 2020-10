Nodo trasporti, De Micheli: «Non possiamo chiudere, mitighiamo i rischi». E nega i contagi sui mezzi: «Se così fosse, ne avremmo qualche milione» (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (27 ottobre)«Se davvero ci si contagiasse sui mezzi, allora avremmo qualche milione di contagiati». Questa la considerazione della ministra delle Infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli che, ospite al programma di La7 Di Martedì, tenta di sminuire la connessione tra nuovi positivi al Coronavirus e mezzi pubblici. Il ragionamento di De Micheli è questo: «Noi dobbiamo trasportare 22 milioni di persone al giorno, che vanno a lavorare e vanno a scuola (questo è il dato al 14 settembre), prima erano 30 milioni. Se davvero ci si contagiasse sul trasporto pubblico locale, avremmo ... Leggi su open.online (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (27 ottobre)«Se davvero ci siasse sui, alloradiati». Questa la considerazione della ministra delle Infrastrutture e deiPaola Deche, ospite al programma di La7 Di Martedì, tenta di sminuire la connessione tra nuovi positivi al Coronavirus epubblici. Il ragionamento di Deè questo: «Noi dobbiamo trasportare 22 milioni di persone al giorno, che vanno a lavorare e vanno a scuola (questo è il dato al 14 settembre), prima erano 30 milioni. Se davvero ci siasse sul trasporto pubblico locale,...

manlio13 : #portaaporta tutto comprensibile ma il nodo dei trasporti non è per niente risolto. Occorre spostare a gruppi gli orari di lavoro - famaisano : @emmevilla Scuole e trasporti; questo il nodo da sciogliere. Diversamente l’aumento esponenziale è nella natura delle cose. - chicca517 : Il nodo dei trasporti in Lombardia: Fontana ha già i soldi che continua a chiedere al governo - alelu62 : #contagi #Dpcm #lockdownitalia Si dice che @GiuseppeConteIT e @robersperanza abbian già deciso un’altra chiusura da… - libellula58 : RT @kisimaio: Un modo per ingrassare conti all' estero c' e'? -

