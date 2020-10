Lazio | Acerbi | “Col Bruges giocheremo alla pari”

Leggi su sportface

(Di martedì 27 ottobre 2020) “Giochiamo ogni tre giorni e non è una situazione facile perché siamo in emergenza, ma l’importante è essere in undici e ci metteremo tutto l’impegno possibile per vincere le partite. Dobbiamo dare tutto ogni giorno”. Queste le parole di Francesco, difensore dellavigilia della gara di Champions League contro il Club Brugge prevista domani alle ore 21. “Giochiamopari, anche il Dortmund era favorito con noi e poi ha perso – ha proseguito il centrale difensivo in conferenza stampa – Dipende tutto dmotivazione che metteremo in campo, è da tanto che non giochiamo la Champions e abbiamo delle possibilità per fare bene”, ha concluso