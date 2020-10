Identità di genere e tutela dei disabili, arriva la legge Zan contro le discriminazioni sessuali (Di martedì 27 ottobre 2020) Con il voto segreto sulle pregiudiziali di costituzionalità, presentate da Fratelli d’Italia e Lega, riprenderà alla Camera l’esame del testo unificato delle proposte di legge in materia di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi legati al sesso, al genere, all’orientamento sessuale e all’identità di genere. Quello che è più conosciuto, anche se non del tutto correttamente, come pdl contro l’omotransfobia e la misoginia o anche pdl Zan, dal nome del relatore, dovrebbe essere approvato giovedì. A farlo pensare il calendario d’Aula, fissato dal presidente Roberto Fico, che prevede, per le giornate di martedì, mercoledì e giovedì, un’eventuale prosecuzione notturna fino a ... Leggi su linkiesta (Di martedì 27 ottobre 2020) Con il voto segreto sulle pregiudiziali di costituzionalità, presentate da Fratelli d’Italia e Lega, riprenderà alla Camera l’esame del testo unificato delle proposte diin materia di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi legati al sesso, al, all’orientamento sessuale e all’identità di. Quello che è più conosciuto, anche se non del tutto correttamente, come pdll’omotransfobia e la misoginia o anche pdl Zan, dal nome del relatore, dovrebbe essere approvato giovedì. A farlo pensare il calendario d’Aula, fissato dal presidente Roberto Fico, che prevede, per le giornate di martedì, mercoledì e giovedì, un’eventuale prosecuzione notturna fino a ...

Montecitorio : Oggi la Camera esamina il testo unico in materia di contrasto alle discriminazioni fondate su sesso, genere, orient… - Montecitorio : 201 sì, 254 no. La Camera respinge le questioni pregiudiziali sulle disposizioni di contrasto alle #discriminazioni… - Daniela73913821 : La Capua ora su la setta sta dicendo che il virus si sviluppa in base all'ospite, al genere e all'etnia... Insomm… - ConquerAnger : L'unica mia paura sulla legge Zan? Che succedono cose del genere: - Brus_Uillis : RT @TMWItalia: Un peccato che si continui a parlare di identità sessuale piuttosto che di identità di genere. -

