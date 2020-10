Fury vs Usyk proposto da Khabib Nurmagomedov (Di martedì 27 ottobre 2020) Khabib Nurmagomedov ritiene che Tyson Fury e Oleksandr Usyk siano tra i quattro migliori pugili del pianeta e vuole vedere i due pesi massimi boxare. L’imbattuto protagonista è un grande fan dei due pugili che non hanno mai perso nei ranghi professionali che si classificano al fianco di Vasyl Lomachenko e Canelo Alvarez come i migliori pugili del pianeta. La leggenda MMA reduce dal suo ultimo combattimento nella UFC, imbattuto con 29-0 ha proposto un incontro di Fury vs Usyk. Khabib vorrebbe vedere un incontro di Fury vs Usyk Quando gli è stata chiesta la sua valutazione dello sport, prima della perdita di Vasiliy Lomachenko contro Teofimo Lopez a Las Vegas, Khabib ha detto ai ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 27 ottobre 2020)ritiene che Tysone Oleksandrsiano tra i quattro migliori pugili del pianeta e vuole vedere i due pesi massimi boxare. L’imbattuto protagonista è un grande fan dei due pugili che non hanno mai perso nei ranghi professionali che si classificano al fianco di Vasyl Lomachenko e Canelo Alvarez come i migliori pugili del pianeta. La leggenda MMA reduce dal suo ultimo combattimento nella UFC, imbattuto con 29-0 haun incontro divsvorrebbe vedere un incontro divsQuando gli è stata chiesta la sua valutazione dello sport, prima della perdita di Vasiliy Lomachenko contro Teofimo Lopez a Las Vegas,ha detto ai ...

fight_shield : Dereck Chisora vuole battere il suo prossimo avversario per continuare a sperare nel terzo match contro Tyson Fury - AnalysetheSun : @MikeCoppinger Fury above Usyk and Loma ahahahahahahahahahahahahhaahhahahahahahaah -

Ultime Notizie dalla rete : Fury Usyk Fury vs Usyk proposto da Khabib Nurmagomedov Periodico Daily - Notizie Fury vs Usyk proposto da Khabib Nurmagomedov

Khabib Nurmagomedov ritiene che Tyson Fury e Oleksandr Usyk siano tra i quattro migliori pugili del pianeta e vuole vedere i due pesi massimi boxare. L’imbattuto protagonista è un grande fan dei due ...

Khabib Nurmagomedov ritiene che Tyson Fury e Oleksandr Usyk siano tra i quattro migliori pugili del pianeta e vuole vedere i due pesi massimi boxare. L’imbattuto protagonista è un grande fan dei due ...